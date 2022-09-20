Войска России контролируют восточную часть Купянска возле реки Оскол

Администрация Харьковской области сообщает, что российские войска сохраняют контроль за восточной частью Купянска.

Утром 20 сентября пресс-служба временной гражданской администрации Харьковской области сообщила, что вооружённые силы России до сих пор контролируют восточную часть города Купянск в регионе, расположившись недалеко от берегов реки Оскол. По словам ВГА Харьковщины, обстановка в городе остаётся тяжёлой.

Также представители харьковской администрации признают, что въезд в Купянск находится под полным контролем солдат вооружённых сил Украины.