Войска России контролируют восточную часть Купянска возле реки Оскол

Администрация Харьковской области сообщает, что российские войска сохраняют контроль за восточной частью Купянска.

Утром 20 сентября пресс-служба временной гражданской администрации Харьковской области сообщила, что вооружённые силы России до сих пор контролируют восточную часть города Купянск в регионе, расположившись недалеко от берегов реки Оскол. По словам ВГА Харьковщины, обстановка в городе остаётся тяжёлой.

Также представители харьковской администрации признают, что въезд в Купянск находится под полным контролем солдат вооружённых сил Украины.

Опубликовано: Ткачёв Андрей

 

 















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