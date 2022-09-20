Войска России контролируют восточную часть Купянска возле реки Оскол
Администрация Харьковской области сообщает, что российские войска сохраняют контроль за восточной частью Купянска.
Утром 20 сентября пресс-служба временной гражданской администрации Харьковской области сообщила, что вооружённые силы России до сих пор контролируют восточную часть города Купянск в регионе, расположившись недалеко от берегов реки Оскол. По словам ВГА Харьковщины, обстановка в городе остаётся тяжёлой.
Также представители харьковской администрации признают, что въезд в Купянск находится под полным контролем солдат вооружённых сил Украины.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
-
-
-
Сукачёв назвал Пугачёву хорошей женой после её обращения в Минюст с просьбой признать её иноагентом
Многие коллеги по сцене осудили певицу Аллу Пугачёву за её солидарность с мужем Максимом Галкиным, призыв признать её иноагентом. Гарик Сукачёв назвал артистку хорошей женой в свете последних событий.Подробнее...
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Королева Британии Елизавета II похоронена в часовне Георга VI в Виндзорском замке
Politico: США поставят Украине истребители F-16 лишь через три года
Reuters: Россия расширила ударную зону спецоперации в Украине
Стремоусов: ВСУ терпят крах при попытках наступления на Херсон
NYT: ВСУ несут тяжёлые потери на Донбассе и уступают территории России