У тяжелобольного Губина появился шанс вернуться на сцену

48-летний исполнитель после 15-летнего перерыва намерен вернуться в шоу-бизнес, но уже в другом амплуа.

Как стало известно Экспресс газете, певец Андрей Губин, который известен как поп-исполнитель, после 15-летнего перерыва планирует вновь выйти на сцену - на этот раз с шансоном. И взять новый псевдоним Андрей Губа.

Издание также напоминает, что артист давно страдает серьезным недугом, у него левосторонняя прозопалгия лица.

Музыкальный критик и продюсер Павел Рудченко напомнил, что песни Губина были любимы, и до сих пор многие узнаваемы. По мнению эксперта, смена жанра может быть удачной для исполнителя.

«Необходимо послушать его материал. Но, учитывая, что Андрей Губин выглядит далеко не мальчиком, - он потолстел, и визуальный образ для шансона вполне может подходить. А по содержанию надо послушать, про что он будет петь. В принципе, это перевоплощение возможно», - считает продюсер.

Музыкальный критик отметил: те, кто помнил Андрея Губина, давно не следят за шоу-бизнесом, не особо интересуются им, а молодежь вообще его не знает.

«В новом образе возможно вполне удачное восхождение, если песни Губина подойдут под этот жанр. Потому что предыдущий репертуар исполнителя был более легким и не таким глубоким, как шансон», - заключил Рудченко.

Ранее о возвращении Губина на сцену рассказал шоумен Стас Барецкий.