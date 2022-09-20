Эксперты рассказали, как осенью подготовить грядки в теплице к будущей весне

Для этого обустроить вариант теплой грядки с опавшими листьями и зеленой травой внутри.

Чтобы не тратить время на работу по весне, подготовить грядки в теплице можно с осени. Для этого в середине теплицы выкопать траншею. Лучше - участками, чтобы было куда складывать выкопанную землю.

Заполнить траншею листовым опадом, уплотнить. Вторым слоем - уложить свежую скошенную или сорванную траву и сорняки.

Все это просыпать мочевиной: азот поможет органике лучше перерабатываться. 

Затем засыпать траншею выкопанной ранее почвой. Хотя она и отработала свой ресурс в уходящем сезоне, такой грунт легче и богаче гумусом, чем земля из открытого грунта.

Желательно весь этот "пирог" пролить водой. Но можно и не поливать: листовой опад поздней осенью влажный, к тому же на него зимой наметет снега. 

Опубликовано: Светлана Гаврусева

 

 















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