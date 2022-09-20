Сукачёв назвал Пугачёву хорошей женой после её обращения в Минюст с просьбой признать её иноагентом

Многие коллеги по сцене осудили певицу Аллу Пугачёву за её солидарность с мужем Максимом Галкиным, призыв признать её иноагентом. Гарик Сукачёв назвал артистку хорошей женой в свете последних событий.

Рок-исполнитель Гарик Сукачев, как и многие звёзды, дал комментарии относительно послания Аллы Пугачевой, адресованного Минюст РФ с призывом включить ее в список иноагентов вслед за супругом Максимом Галкиным.

Свою позицию музыкант высказал в интервью "5-tv.ru".

Сукачев признался, что до того как ему задан был вопрос по поводу, он не знал о громком заявлении Аллы Борисовны. Когда он понял, о чем ведётся речь, осуждать именитую коллегу не стал.

"5-tv.ru" приводит слова певца: "А я ничего не слышал. Ничего по этому поводу не думаю. ... Ну, что могу сказать… Хорошая жена".

Никаких комментариев после своего заявления Пугачева не делала.

Галкин же, узнав о своём новом статусе, заявил, что не согласен с решением Минюста от слова "совсем".

Он отметил, что решение инстанции не повлияет на его деятельность, а он будет и дальше шутить на своих выступлениях.