Сукачёв назвал Пугачёву хорошей женой после её обращения в Минюст с просьбой признать её иноагентом
Многие коллеги по сцене осудили певицу Аллу Пугачёву за её солидарность с мужем Максимом Галкиным, призыв признать её иноагентом. Гарик Сукачёв назвал артистку хорошей женой в свете последних событий.
Рок-исполнитель Гарик Сукачев, как и многие звёзды, дал комментарии относительно послания Аллы Пугачевой, адресованного Минюст РФ с призывом включить ее в список иноагентов вслед за супругом Максимом Галкиным.
Свою позицию музыкант высказал в интервью "5-tv.ru".
Сукачев признался, что до того как ему задан был вопрос по поводу, он не знал о громком заявлении Аллы Борисовны. Когда он понял, о чем ведётся речь, осуждать именитую коллегу не стал.
"5-tv.ru" приводит слова певца: "А я ничего не слышал. Ничего по этому поводу не думаю. ... Ну, что могу сказать… Хорошая жена".
Никаких комментариев после своего заявления Пугачева не делала.
Галкин же, узнав о своём новом статусе, заявил, что не согласен с решением Минюста от слова "совсем".
Он отметил, что решение инстанции не повлияет на его деятельность, а он будет и дальше шутить на своих выступлениях.
Опубликовано: Наталья гончарова
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