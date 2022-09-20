Снайперы РФ уничтожили десятки важных целей из винтовки «Сумрак» в Украине

Российские снайперы используют винтовку "Сумрак" для ликвидации высокопоставленных украинских военных в ходе спецоперации.

Во вторник пресс-служба компания-разработчик российского оружия Lobaev Arms сообщила, что войска России в ходе спецоперации на Украине используют сверхдальнобойную винтовку "Сумрак", которая помогла ликвидировать несколько десятков высокопоставленных представителей ВСУ в ходе спецоперации.

По данным Lobaev Arms, в ходе спецоперации также используется винтовка "Сталинград", которая наряду с "Сумраком" отличилась высокой эффективностью во время боевых действий на Украине.