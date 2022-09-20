Politico: США поставят Украине истребители F-16 лишь через три года

По данным издания Politico, Вашингтон поставит Киеву истребители F-16 лишь через два или три года.

Утром вторника глава ВВС Соединённых Штатов в ЕС и Африке генерал Джеймс Хекер дал интервью местной газете Politico, где сообщил, что Вашингтон сможет поставить Украине собственные истребители F-16 лишь через два или три года. По словам Хакера, сделать это раньше не позволяют некоторые логистические вопросы.

При этом Джеймс Хакер признаёт, что отсутствие скорых поставок F-16 в Украину разочаровывает Киев, однако сейчас у ВСУ есть все вооружения для успешного наступления, уверен американский генерал.

Опубликовано: Ткачёв Андрей

 

 















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