Казахстан начал задерживать российские грузовики с товарами из Европы
Издание "Известия" сообщает, что таможенники Казахстана начали задерживать некоторые российские грузовики с европейскими товарами.
20 сентября Ассоциация международных автомобильных перевозчиков пообщалась с журналистами газеты "Известия", сообщив им, что правительство Казахстана могло издать постановление об аресте российских грузовиков с европейскими товарами, поскольку известно уже восьми подобных случаях.
При этом в "Известях" отмечают, что речь идёт о машинах, перевозящих европейские товары транзитом через границы Беларуси и направляющихся затем в Казахстан.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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