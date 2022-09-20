Казахстан начал задерживать российские грузовики с товарами из Европы

Издание "Известия" сообщает, что таможенники Казахстана начали задерживать некоторые российские грузовики с европейскими товарами.

20 сентября Ассоциация международных автомобильных перевозчиков пообщалась с журналистами газеты "Известия", сообщив им, что правительство Казахстана могло издать постановление об аресте российских грузовиков с европейскими товарами, поскольку известно уже восьми подобных случаях.

При этом в "Известях" отмечают, что речь идёт о машинах, перевозящих европейские товары транзитом через границы Беларуси и направляющихся затем в Казахстан.