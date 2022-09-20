Эрдоган не считает нужным отчитываться перед ЕС за участие в саммите ШОС
Президент Турции заявил, что его страна не считает нужным отчитываться перед Европейским союзом за участие в саммите ШОС.
В интервью телеканалу PBS президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что его страна не намерена отчитываться перед Европейским союзом за участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества, проходившим в Самарканде.
Турецкий лидер подчеркнул, что Анкара подала заявку на вступление в ЕС уже 52 года назад и до сих пор ждет ее одобрения.
"Проводя переговоры с другими странами мы не подотчетны Европейскому союзу", - заявил Эрдоган.
В ходе интервью журналист задал вопрос о том, частью какого мира считает себя Турция - Запада или Востока. Эрдоган ответил, что диалог налажен со всеми странами мира, в том числе Китаем, Индией и Россией.
Опубликовано: Максим Алексеев
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