Депутат Госудумы Гурулёв заявил о том, что РФ может превратить Великобританию в Марсианскую пустыню

Депутат Государственной Думы РФ, генерал-лейтенант запаса Андрей Гурулёв в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканала "Россия 1" порассуждал о возможности применения Россией тактического ядерного оружия.

В частности, он отметил, что оно может быть применено в отношении Германии и Великобритании. Гурулёв также считает, что НАТО не сможет данной ситуации активировать 5-ю статью своего устава.

Он объявил также что ждет победы и заявил, что Российская Федерация победит любой ценой.

В программе прозвучал также вопрос об использовании Кремлем ядерного оружия.

"Да, мы можем его использовать, но не в Украине, потому что мы там все равно будем жить", - сказал он.

По этому поводу он высмеял возможность применения НАТО 5-й статьи устава.

"Если мы превратим Британские острова в "марсианскую пустыню" с помощью тактического ядерного оружия, то для кого они будут запускать 5-ю статью? Для несуществующей страны, превращенной в «марсианскую пустыню?" - спросил он, добавив о возможности нападения на Берлин.

Политик также сообщил, что половина боевиков на украинской стороне — наемники из-за рубежа, и сказал, что это свидетельствует о нехватке кадров, с которой Киеву придется справляться.