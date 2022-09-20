Средняя сумма запросов микрозаймов россиян достигла рекордных показателей

В среднем в августе граждане России запрашивали в микрофинансовых организациях около 24000 рублей.

Это рекордное значение по сравнению с показателями нескольких последних лет.

Как показывает статистика, в среднем большая часть компаний, оказывающих микрозаймовые услуги реально готова предложить гражданам сумму в три раза меньше указанной.

Запросы россиян при обращении в подобные фирмы в конце лета увеличились на полтора процента, если провести сравнение с ситуацией в июле.

Отслеживая изменения среднего показателя микрозаймов, можно увидеть следующее: в течение года, начиная с января, это значение стремилось в сторону уменьшения.

Однако в апреле цифры стали расти и подскочили с 16000 руб. (в марте) до 23000 руб.

До этой ситуации рекордная сумма запроса микрозайма была зафиксирована в мае прошлого года(24000 руб.).

Показатель с чуть большим значением отмечен в июле 2022 года - 24500 руб.

Не смотря на возросшие потребности россиян в быстрых деньгах, микрофинансовые компании сегодня не желают выдавать запрашиваемые суммы.

В среднем такие организации согласны дать заемщику не более 8000-9000 руб.

Такая картина складывается, потому что микрозаймовые фирмы сознательно избегают образования в дальнейшем "плохой" задолженности.