Певица Ани Лорак впервые высказалась с момента начала СВО в Украине

Ани Лорак прервала своё молчание в социальных сетях впервые с начала специальной военной операции.

20 сентября певица украинского происхождения Ани Лорак, живущая и выступающая в России, впервые нарушила своё молчание в социальных сетях с момента начала СВО в Украине. По словам Лорак, она испытывает боль от нового военного конфликта в мире и справляется с этим как умеет, выступая на сцене. При этом Ани Лорак не стала поддерживать или осуждать ни одну из сторон украинского кризиса.

Примечательно, что в Украине Лорак подвергается масштабной критике со стороны СМИ и местного населения, поскольку украинцы разочарованы тем, что певица не поддержала официальный Киев с момента начала боевых действий.