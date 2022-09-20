Певица Ани Лорак впервые высказалась с момента начала СВО в Украине
Ани Лорак прервала своё молчание в социальных сетях впервые с начала специальной военной операции.
20 сентября певица украинского происхождения Ани Лорак, живущая и выступающая в России, впервые нарушила своё молчание в социальных сетях с момента начала СВО в Украине. По словам Лорак, она испытывает боль от нового военного конфликта в мире и справляется с этим как умеет, выступая на сцене. При этом Ани Лорак не стала поддерживать или осуждать ни одну из сторон украинского кризиса.
Примечательно, что в Украине Лорак подвергается масштабной критике со стороны СМИ и местного населения, поскольку украинцы разочарованы тем, что певица не поддержала официальный Киев с момента начала боевых действий.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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