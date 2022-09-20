Стремоусов: 20 сентября ВГА Херсона объявят о референдуме по вхождению в РФ

Заместитель главы временной гражданской администрации (ВГА) Херсонской области Кирилл Стремоусов сообщил, что сегодня будет сделано заявление о референдуме по вхождению региона в состав России.

Утром 20 сентября замглавы временной администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов опубликовал новое сообщение в своём Telegram-канале, где заявил, что сегодня местные власти сделают важное заявление касательно проведения референдума по вхождению Херсонщины в состав России.

Днём ранее общественные палаты ДНР и ЛНР, а также администрация Херсонской области заявила о намерениях максимально скоро провести референдум по присоединению Донбасса и Херсона к регулярному составу РФ.