Опытные дачники рассказали, какое натуральное удобрение эффективнее навоза

Речь идет о горчичном жмыхе, один килограмм которого может заменить сто килограммов навоза, к тому же прогнать вредителей.

Горчичный жмых - удобрение, которое пока оценено не всеми. Причем максимальную пользу выжать из него можно осенью.

Эффективность его такова, что 1 килограмм горчичного жмыха заменяет 100 кг навоза.

При этом он не только насыщает грунт полезными веществами, но и прогоняет многих вредителей.

К примеру, если с осени на каждый кв. м. внести по 2-3 ст. л. жмыха, о проволочнике можно забыть - он покинет участок. С клубничной грядки уйдет долгоносик. А картошка, лук и чеснок не будут гнисть.

Учитывая, что такое удобрение разлагается за 3-5 месяцев, вносить его нужно на зиму. К весне оно перепреет и заработает на благо растений.