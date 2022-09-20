Ушел из жизни звезда киносериала «Склифосовский» Владимир Шинов
54-летний актер снялся более, чем в сорока фильмах, в последнее время он тяжело болел.
О смерти коллеги и друга сообщил актер Денис Матросов, пишет СтарХит.
«Не стало Вовы, однокурсника Владимира Шинова. Светлая память! Вовка, тебе выпало тяжелое испытание, однако ты держался. Ты не хотел нас огорчать. Лети к Богу!» — написал Денис в своем личном блоге.
Матросов не уточнил причину смерти 54-летнего Владимира Шинова, однако дал понять, что его коллега болел и боролся за жизнь.
Пользователи Сети соболезнуют близким артиста: «Какой прекрасный артист, как он мне нравился!», «Уходят талантливые люди!», «Сил близким пережить такое горе!».
На счету Владимира Шинова - 46 киноработ. Наиболее известные - «Склифосовский», «Тихий Дон», «Менты в законе», «Джуна».
Опубликовано: Светлана Гаврусева
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