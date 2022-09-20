Киркоров отказался ответичать на вопросы журналистов о последнем заявлении Пугачёвой на премьере картины Красная Шапочка

Филипп Киркоров прибыл на премьеру фильма "Красная шапочка" в ярком образе, но явно был не в духе. На все вопросы СМИ отвечал сухо и коротко. Когда его спросили об Алле Пугачёвой, тот с грозным взглядом отказался отвечать.

Филипп Киркоров не стал отвечать на вопросы представителей СМИ по поводу призыва его бывшей жены Аллы Пугачевой присвоить ей статус иностранного агента. Об этом сообщается на сайте "Teleprogramma.pro".

С просьбами к королю российской эстрады дать комментарии по поводу журналисты обратились на премьере картины "Красная шапочка". На ковровой дорожке артист предстал в принтованном бомбере и лимонных брюках с узором. Певец дополнил образ очками в красной оправе.

Яркий наряд Киркорова не способствовал его хорошему расположению духа. На вопросы прессы музыкант отвечал кратко и с неохотой, даже на те, что касались его семейства.

Исполнитель отрезал: "Я до сих пор не люблю клоунов. Дети сейчас в школе".

Вопрос об Алле Борисовне поп-король и вообще проигнорировал, "осадив корреспондентов грозным взглядом".