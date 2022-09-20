В опасении аварий на украинских АЭС в Польше экстренно раздают таблетки йодида калия

В МВД Польши заверили, что каждому гражданину страны обеспечено необходимое количество йодида калия, сообщает Interia.pl.

Как сообщается, из-за боевых столкновений в районе АЮС в Украине таблетки с этим составом были отправлены в районные пожарные части.

"Это стандартная процедура, радиационной опасности нет", - подчеркнули в министерстве.

Министерство внутренних дел и администрации Польши опубликовало сообщение о раздаче йодида калия .

"В рамках антикризисных мероприятий и мероприятий по гражданской обороне, в связи с появлением в СМИ информации о боевых действиях на Запорожской АЭС, на минувшей неделе в районный штаб ГПС переданы таблетки, содержащие йодистый калий", — сообщили в министерстве. информация читает.

В МВД подчеркнули, что это стандартная процедура, предусмотренная законом и применяемая в случае потенциальной радиационной опасности.

"При этом сообщаем, что такой угрозы на данный момент нет, и ситуация находится на постоянном контроле со стороны Национального агентства по атомной энергии", — подчеркнули в министерстве.

Министерство также заверило, что службы, отвечающие за государственную безопасность, находятся в постоянной готовности, и что каждому гражданину Польши обеспечено соответствующее количество йодида калия.

В недавней резолюции Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) призвало "немедленно прекратить все действия на Запорожской атомной электростанции и против нее, а также против любых других ядерных объектов в Украине".