Премьера новой передачи Малахова состоится 26 сентября на канале Россия

26 сентября в 16:30 свет увидит новая авторская передача известного отечественного ведущего Андрея Малахова с говорящим названием "Малахов". Зрители смогут посмотреть программу на канале "Россия".

Новая авторская программа популярного ведущего российского телевидения Андрея Малахова под названием "Малахов" будет транслироваться на канале "Россия".

Премьера телевизионного проекта состоится 26 сентября текущего года.

В сообщении по поводу выхода нового шоу сказано: "Все, чем живет большая страна, каких свершений добиваются наши люди, какие испытания приходится им преодолевать, какие духовные открытия происходят в их жизни - обо всем этом откровенно и от души расскажут гости новой программы "Малахов".

Представители телеканала никаких подробностей по поводу формата авторского проекта Малахова уточнять не стали.

Известно только, что передача будет радовать зрителей с понедельника по пятницу в 16:30. При этом ведущий не прекращает работать над шоу "Привет, Андрей!" и "Песни от всей души".