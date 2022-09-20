PepsiCo объявила о полном прекращении производства Pepsi, 7UP и Mountain Dew в России

Американская компания PepsiCo полностью прекратила производство напитков Pepsi, 7UP и Mountain Dew в России.

20 сентября новостное агентство Reuters, ссылаясь на представителя американской компании PepsiCo, сообщила о полном сворачивании производства ранее выпускаемых на территории России безалкогольных напитков.

Отмечается, что из-за опустошения запасов концентра, используемого для изготовления фирменных напитков PepsiCo, с российских прилавков в скором времени исчезнут Pepsi, 7UP и Mountain Dew.

Опубликовано: Диана Мудреченко

 

 















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