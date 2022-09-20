Эрдоган заявил, что Путин готов закончить спецоперацию на Украине
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган считает, что Россия стремится как можно быстрее завершить конфликт на Украине.
20 сентября информационное агентство Anadolu сообщило о том, что президент Турции Эрдоган в своем интервью телеканалу PBS сообщил, что во время встречи с Путиным в Узбекистане он убедился в том, что Президент России Владимир Путин стремится к скорейшему урегулированию кризиса вокруг Украины. Реджеп Тайип Эрдоган назвал положительным моментом договоренности между Москвой и Киевом об обмене пленными и с сельскохозяйственной продукцией.
Однако турецкий лидер подчеркнул, что для достижения результата нужно говорить с двумя президентами и Украина должна понимать ситуацию так же, как Россия и стремиться к миру.
Стоит отметить, что Владимир Путин не однократно заявлял, что Москва готова сделать все для скорейшего завершения конфликта, однако Киев отказывается от переговоров.
Опубликовано: Елена Калиновская
-
-
-
Концерты группы Сплин не состоятся ещё в 5 городах России
Концерты известной отечетственной группы "Сплин" продолжают отменять. Ещё 5 российских городов отказали музыкантам в выступлении после того, как лидер Александр Васильев осветил свою позицию относительно спецоперации на концерте в Воронеже.Подробнее...
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Снайперы РФ уничтожили десятки важных целей из винтовки «Сумрак» в Украине
Лукашенко пообещал не допустить удара в спину российским военным через Беларусь
Стратегические ракетоносцы ВКС России Ту-95МС замечены в небе над Херсоном
Херсонская область попросила Владимира Сальдо провести голосование о вступлении в состав России
Reuters: Россия расширила ударную зону спецоперации в Украине