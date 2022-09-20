Слепаков прервал молчание впервые за полгода, опубликовав в Телеграме-канале депрессивное стихотворение

Юморист Семён Слепаков не выходил на связь с начала спецоперации России в Украине. Только сейчас артист решил поделиться меланхоличным стихотворением, опубликовав его в своём Телеграме.

Юморист Семен Слепаков наконец прервал молчание, длившееся с запуска спецоперации РФ на Донбассе. Он разместил в своём Телеграм-канале стихотворение про слона.

Участник юмористического шоу "Comedy Club" вместе со многими другими российскими знаменитостями покинул родное государство на фоне событий конца февраля текущего года.

Принятое решение Слепаков старался не афишировать, никак не комментировал, но фанаты шоумена всё же выяснили, что их кумир уехал в Израиле. Артист уверял, что побудет на чужбине некоторое время и вскоре вернется на родину.

До сей поры звезда сцены и экрана домой не возвращался. В течение 6 месяцев Семен не выходил на связь. Вдруг он решил поделился своим новым творением.

Читатели блога артиста описали стихотворение как депрессивное.