Андрейченко: третья мировая война уже идет

Спикер нижней палаты парламента Белоруссии Андрейченко заявил о том, что третья мировая война уже идет.

Открывая во вторник сессию нижней палаты парламента Белоруссии Владимир Андрейченко заявил, что ситуация в мире становится все более тревожной и третья мировая война фактически уже идет в экономике и в международных отношениях. По его словам, коллективный Запад всеми силами стремится затормозить процесс формирования многополярного мира желая всеми силами удержать свое превосходство над другими государствами.

Спикер Андрейченко подчеркнул, что уберечь мир от катастрофы можно только путем укрепления доверия и сотрудничества между странами, однако западные политики упорно считают, что глобальный конфликт должен быть решен на поле боя.