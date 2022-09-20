Совет Херсона просит немедленно провести референдум о вхождении региона в РФ

20 сентября общественный совет Херсона попросил власти региона о немедленном проведении референдума по вопросу вхождения Херсонской области в состав России.

Днём вторника пресс-служба общественного совета Херсона при временной гражданской администрации города обратилась к лидерам местного ВГА с предложением немедленно провести референдум о присоединении Херсонской области к регулярному составу России. С аналогичными заявлениями выступили общественные палаты ДНР и ЛНР.

В тот же день экс-президент РФ Дмитрий Медведев намекнул на возможность применения ядерного оружия против ВСУ в случае, если после вхождения Донбасса и Херсона в состав России украинские войска посягнут на новые российские территории.