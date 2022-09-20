Совет Херсона просит немедленно провести референдум о вхождении региона в РФ
20 сентября общественный совет Херсона попросил власти региона о немедленном проведении референдума по вопросу вхождения Херсонской области в состав России.
Днём вторника пресс-служба общественного совета Херсона при временной гражданской администрации города обратилась к лидерам местного ВГА с предложением немедленно провести референдум о присоединении Херсонской области к регулярному составу России. С аналогичными заявлениями выступили общественные палаты ДНР и ЛНР.
В тот же день экс-президент РФ Дмитрий Медведев намекнул на возможность применения ядерного оружия против ВСУ в случае, если после вхождения Донбасса и Херсона в состав России украинские войска посягнут на новые российские территории.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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