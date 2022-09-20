Американка рассказала, чем Россия похожа на США

Девушка на международном форуме поделилась своими впечатлениями от посещения нескольких российских городов.

Первое, на что обратила внимание американская гостья, - то, что в России "фастфуд есть везде, как и в США".

Посетительница международного форума Reddit.com, зарегистрированная под ником DeanoverFrankie, в целом осталась довольна своим "турне" по России. Но некоторые вещи ее удивили.

"Я из США, у меня жених москвич. В течение 7-8 поездок я побывала в Москве, Санкт-Петербурге, Оренбурге, Нижнем Новгороде,Чебоксарах и нескольких других городах. И была шокирована тем, насколько Россия похожа на Америку. Особенно - в Москве. А многие вещи - например, метро, намного лучше американского", - поделилась гостья из США.

В качестве отличий девушка назвала услуги здравоохранения - в России они доступнее и дешевле. То же самое она сказала и об образовании.

"Но различия, к которым приходится привыкать, есть. К примеру, люди не очень часто улыбаются. Заметила, что большинство россиян живут в квартирах и очень маленьких помещениях - особенно в сравнении с тем, к чему привыкли американцы. У людей не очень много денег, если они не заняты в нефтяной или какой-то другой сфере", - написала американка.

По ее наблюдениям, "русские - жесткие люди, не плаксы, как американцы". А проблемой назвала то, что в России, по ее мнению, трудно взять хороший кредит. "Моему жениху, чтобы купить квартиру, пришлось его взять на 7 лет под 12 процентов годовых.", - уточнила девушка.

Она также отметила, что в России много удивительно красивых мест и фантастических людей, так что поездки туда всегда дают много впечатлений.