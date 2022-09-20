Михаил Ефремов, отбывающий срок, поделился мыслями о новом жизненном опыте

58-летний актер, осужденный за ДТП со смертельным исходом, рассказал, чем он занимается в колонии и как складываются отношения с сокамерниками.

Как известно, авария, за которую актер отбывает срок, случилась в 2020 году. Ефремов смог приспособиться к новым условиям жизни и даже нашел в колонии единомышленников.

Он дал интервью «StarHit», где рассказал, что за решеткой он сделал переоценку ценностей, по-другому взглянул на некоторые вещи.

Михаил Ефремов смог найти общий язык с другими заключенными.

Он сделал акцент на том, что и раньше старался положительно относиться к людям. Однако после лишения свободы у актера появилась возможность взглянуть на осужденных под другим углом зрения.

«Буду относиться к ним ещё лучше»

И этот опыт погружения в новый мир оказался для Михаила очень полезным.

По словам Ефремова, он еще больше увлекся чтением. В числе прочтенных книг оказался "Ветхий завет", который ранее никак не удавалось осилить.

По мнению актера, в колонии имеется очень хорошая библиотека.

Как человек, попавший в заключение, он получил много времени на раздумья и возможность изменить свои прежние решения, подход к жизни в целом.

Михаил Ефремов отбывает заключение в исправительной колонии в Алексеевке Белгородской области.