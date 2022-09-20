ВГА Херсона получила запрос на немедленный референдум о присоединении к России

Власти Херсонской области получили рекомендации немедленно провести голосование на тему вхождения региона в состав Российской Федерации.

20 сентября Общественный совет Херсона адресовал временной гражданской администрации города запрос на немедленное проведение референдума о признании Херсонской области полноправным субъектом России. Также данные заявления прозвучали от властей ДНР и ЛНР ещё вчера вечером.

По мнению зампредседателя российского Совбеза Дмитрия Медведева, российские военные смогут успешнее защищать Херсонскую область и Донбасс после их присоединения к России.