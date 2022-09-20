В Херсонской области призвали Владимира Сальдо немедленно провести референдум

Общественный совет Херсонской области обратился к главе местной администрации Владимиру Сальдо с призывом как можно скорее провести референдум.

20 сентября новостное агентство РИА, со ссылкой на своего корреспондента рассказало о том, что представители Общественного совета Херсонской области, вслед за ОП ДНР и ЛНР, направили обращение главе местной военно-гражданской администрации Владимиру Сальдо с призывом в кратчайшие сроки провести референдум.

Данное решение было принято на основе желания местных жителей, «измотанных киевским режимом», как можно скорее войти в состав России, чтобы стать полноправным субъектом Российской Федерации .

Опубликовано: Диана Мудреченко

 

 















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