Лукашенко: с территории Беларуси не может быть удара в спину войскам России
Александр Лукашенко заявил о недопустимости "удара в спину" российским военным с территории Беларуси.
Днём 20 сентября президент Беларуси Александр Лукашенко публично заявил, что с белорусских территорий невозможен удар в спину представителям вооружённых сил России, участвующим в специальной военной операции на Украине. По мнению Лукашенко, белорусские войска сделают всё для того, чтобы этого не допустить.
При этом Александр Лукашенко ранее публично заявлял, что российская спецоперация в Украине "затянулась", однако поставленные Владимиром Путиным задачи должны быть достигнуты.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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