Лукашенко: с территории Беларуси не может быть удара в спину войскам России

Александр Лукашенко заявил о недопустимости "удара в спину" российским военным с территории Беларуси.

Днём 20 сентября президент Беларуси Александр Лукашенко публично заявил, что с белорусских территорий невозможен удар в спину представителям вооружённых сил России, участвующим в специальной военной операции на Украине. По мнению Лукашенко, белорусские войска сделают всё для того, чтобы этого не допустить.

При этом Александр Лукашенко ранее публично заявлял, что российская спецоперация в Украине "затянулась", однако поставленные Владимиром Путиным задачи должны быть достигнуты.