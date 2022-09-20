Лорак вышла на связь с поклонниками после долгого молчания, отключив возможность комментировать её пост
Певица с украинскими корнями Ани Лорак не общалась с подписчиками с начала спецоперации. Теперь она решила возобновить общение с почитаетелями своего таланта, предусмотрительно отключив возможность комментировать её публикации.
Известная исполнительница из Украины Ани Лорак перестала контактировать с подписчиками после запуска спецоперации России на Донбассе. Только в настоящее время артистка решила возобновить общение.
Артистка разместила публикацию в социальных сетях с размышлениями о значении артиста. Звезда сцены предварительно отключила возможность комментировать этот пост.
Певица написала: "Я закрываю глаза и мысленно обнимаю каждого, кто читает эти строки. Мое сердце переполнено любовью, болью, состраданием, страхом, тревогой. Сцена - моя жизнь. Я могу жить, когда дышу одним воздухом с вами. Я пою, пока мои песни касаются вашей души".
Ранее украинская исполнительница опубликовала анонс своего концертного тура. В России в ближайшее время выступлений артистки не планируется.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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