Лорак вышла на связь с поклонниками после долгого молчания, отключив возможность комментировать её пост

Певица с украинскими корнями Ани Лорак не общалась с подписчиками с начала спецоперации. Теперь она решила возобновить общение с почитаетелями своего таланта, предусмотрительно отключив возможность комментировать её публикации.

Известная исполнительница из Украины Ани Лорак перестала контактировать с подписчиками после запуска спецоперации России на Донбассе. Только в настоящее время артистка решила возобновить общение.

Артистка разместила публикацию в социальных сетях с размышлениями о значении артиста. Звезда сцены предварительно отключила возможность комментировать этот пост.

Певица написала: "Я закрываю глаза и мысленно обнимаю каждого, кто читает эти строки. Мое сердце переполнено любовью, болью, состраданием, страхом, тревогой. Сцена - моя жизнь. Я могу жить, когда дышу одним воздухом с вами. Я пою, пока мои песни касаются вашей души".

Ранее украинская исполнительница опубликовала анонс своего концертного тура. В России в ближайшее время выступлений артистки не планируется.