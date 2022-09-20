«Газпром» на неделю прекратит поставки газа в Китай по «Силе Сибири»
Российская компания "Газпром" сообщила о приостановке поставок газа по "Силе Сибири" с 22 по 29 сентября.
20 сентября компания "Газпром" опубликовала пресс-релиз, в рамках которого сообщила, что в соответствии с договором с китайской фирмой CNPC российско-китайский газопровод "Сила Сибири" проходит процедуру обслуживания два раза в год. На этот период работа "Силы Сибири" приостанавливается.
По данным пресс-службы "Газпрома", с 22 по 29 сентября поставки газа из России в Китай по "Силе Сибири" будут полностью прекращены на одну неделю.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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