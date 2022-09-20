Лукашенко: надо провести мобилизацию власти для поддержания порядка в Беларуси

Александр Лукашенко поручил мобилизовать органы власти страны, сориентировав их на поддержание правопорядка в государстве.

20 сентября российские и белорусские новостные издания сообщили, что Александр Лукашенко дал поручение провести мобилизацию органов власти с целью их мониторинга за правопорядком в Беларуси. По словам Лукашенко, вокруг Беларуси сконцентрировалась зона геополитической нестабильности.

Также Александр Лукашенко и глава Совета безопасности Беларуси Александр Вольфович обсудят обновление белорусской концепции нацбезопасности.