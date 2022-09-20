В Госдуме отреагировали на просьбу Пугачёвой признать её иноагентом

После громкого призыва певицы Аллы Пугачёвой признать её иноагентом вслед за мужем Максимом Галкиным, своё мнение по поводу высказали многие артисты, не остались в стороне и депутаты.

Пресс-секретарь главы Российской Федерации Дмитрий Песков, давая интервью журналистам отказался комментировать заявление Аллы Пугачёвой.

Он сообщил: "Я не думаю, что это вопрос, который относится к Кремлю".

Ранее на высказывание певицы отреагировал зампред Госдумы Петр Толстой. Политик убеждён, что знаменитость настолько "утратила связь с реальностью", что соглашается с теми, кто в настоящее время ждёт поражения страны.

Толстой посвятил Алле Борисовне пост в своём Телеграм-канале: "Самое, наверное, грустное для артиста - перестать чувствовать свою страну и свой народ, выпасть из истории Родины своей. И у нее, в отличие от Галкина, другой страны не будет. И иноагентом она не станет, и поддержки среди порядочных русских людей уже не найдет. Победим без ее песен".