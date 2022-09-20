Словения передаст Украине старые танки M55S
Премьер-министр Словении Роберт Голоб и канцлер Германии Олаф Шольц достигли договоренности о "круговой" замене боевых машин, в соответствии с которой Украина будет усилена танками M55S, сообщает агентство STA.
В рамках договоренности, которую Голоб и Шольц заключили по телефону, Словения должна отправить в Украину 28 модернизированных танков М55С.
После этого словенцы должны получить из Германии 40 транспортных машин, в том числе 35 боевых грузовиков и 5 военных цистерн.
M55S — модернизированная версия устаревшего советского танка Т-55, поступившего на вооружение в 1970-х годах. Новая версия оснащена 105-мм пушкой, активной броней и улучшенной системой управления огнем.
Словения получила модернизированный Т-55 в 1999 году. Вооруженные силы этой страны имели в общей сложности 30 таких машин.
Опубликовано: Николай Скира
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Снайперы РФ уничтожили десятки важных целей из винтовки «Сумрак» в Украине
Лукашенко: Беларусь ходят присоединить к НАТО
Стратегические ракетоносцы ВКС России Ту-95МС замечены в небе над Херсоном
Малахов и Борисова довели мать Малиновской до сердечного приступа, сообщив, что дочь употребляет наркотики
Reuters: Россия расширила ударную зону спецоперации в Украине