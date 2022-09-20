Словения передаст Украине старые танки M55S

Премьер-министр Словении Роберт Голоб и канцлер Германии Олаф Шольц достигли договоренности о "круговой" замене боевых машин, в соответствии с которой Украина будет усилена танками M55S, сообщает агентство STA.

В рамках договоренности, которую Голоб и Шольц заключили по телефону, Словения должна отправить в Украину 28 модернизированных танков М55С.

После этого словенцы должны получить из Германии 40 транспортных машин, в том числе 35 боевых грузовиков и 5 военных цистерн.

M55S — модернизированная версия устаревшего советского танка Т-55, поступившего на вооружение в 1970-х годах. Новая версия оснащена 105-мм пушкой, активной броней и улучшенной системой управления огнем.

Словения получила модернизированный Т-55 в 1999 году. Вооруженные силы этой страны имели в общей сложности 30 таких машин.