Умер звезда сериала «Склифосовский» актер Владимир Шинов

На 55 году жизни умер актер Владимир Шинов, известный по фильмам «Склифосовский», «Тихий Дон» , «Мент в законе» и другим.

Актер Денис Матросов на своей странице в социальной сети сообщил о смерти Владимира Шинова. 

"Светлая тебе память! Вовка, тебе выпало тяжкое испытание, но ты держался. Лети к богу!", — написал Матросов.

Причина смерти не указывается. Актер Владимир Шинов известен по фильмам «Склифосовский», «Тихий Дон», «Мент в законе» и многим другим.

Опубликовано: Максим Алексеев

 

 















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