Умер звезда сериала «Склифосовский» актер Владимир Шинов
На 55 году жизни умер актер Владимир Шинов, известный по фильмам «Склифосовский», «Тихий Дон» , «Мент в законе» и другим.
Актер Денис Матросов на своей странице в социальной сети сообщил о смерти Владимира Шинова.
"Светлая тебе память! Вовка, тебе выпало тяжкое испытание, но ты держался. Лети к богу!", — написал Матросов.
Причина смерти не указывается. Актер Владимир Шинов известен по фильмам «Склифосовский», «Тихий Дон», «Мент в законе» и многим другим.
Опубликовано: Максим Алексеев
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