Лукашенко: народное ополчение в Беларуси находится на стадии формирования
Александр Лукашенко рассказал о процессе формирования народного ополчения в Беларуси.
Во вторник днём Александр Лукашенко провёл переговоры с председателем белорусского Совета безопасности Александром Вольфовичем, в ходе которых сообщил, что вокруг границ Беларуси сложилась очень опасная геополитическая ситуация, требующая мобилизации всех внутренних резервов страны, в том числе и военных.
По словам Лукашенко, при необходимости поднять по тревоге какую-либо белорусскую воинскую часть и проверить её боеготовность нужно незамедлительно. Также Александр Лукашенко заявил, что в Беларуси формируется народное ополчение, однако его создание находится на начальном этапе и важно отслеживать, какими людьми оно представлено и каким оружием они могут владеть в случае военного конфликта.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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