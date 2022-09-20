Лукашенко: народное ополчение в Беларуси находится на стадии формирования

Александр Лукашенко рассказал о процессе формирования народного ополчения в Беларуси.

Во вторник днём Александр Лукашенко провёл переговоры с председателем белорусского Совета безопасности Александром Вольфовичем, в ходе которых сообщил, что вокруг границ Беларуси сложилась очень опасная геополитическая ситуация, требующая мобилизации всех внутренних резервов страны, в том числе и военных.

По словам Лукашенко, при необходимости поднять по тревоге какую-либо белорусскую воинскую часть и проверить её боеготовность нужно незамедлительно. Также Александр Лукашенко заявил, что в Беларуси формируется народное ополчение, однако его создание находится на начальном этапе и важно отслеживать, какими людьми оно представлено и каким оружием они могут владеть в случае военного конфликта.