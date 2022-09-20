Сальдо объявил о принятии решения о проведении референдума в Херсонской области

Глава ВГА Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что администрация региона приняла решение о проведение референдума о вхождении в состав России.

Во вторник, 20 сентября 2022 года, глава военно-гражданской администрации Херсонской области Владимир Сальдо рассмотрел обращение регионального Общественного совета с призывом в кратчайшие сроки провести референдум.

Сальдо заявил, что учитывая желания местных жителей и активистов, руководство ВГА Херсонской области приняло решение о проведении референдума о вхождении в состав Российской Федерации.