В Госдуму внемли предложение о введении в Уголовный кодекс понятий мобилизация» и «военное время».

В Госдуме России предлагают официально закрепить понятия "мобилизация" и "военное время".

В российской Государственной думе предложили закрепить в уголовном кодексе новые понятия.

Речь идет о таких понятиях, как "мобилизация", "военное положение", а также "военное время". Данные понятия могут быть внесении в Уголовный кодекс Российской Федерации.

"Депутаты и сенаторы предлагают ввести в Уголовный кодекс понятия "мобилизация", "военное положение", "военное время", "вооруженный конфликт", следует из текста поправок", - передает РИА Новости.

Отметим, что сегодня Госдума рассматривает введение в Уголовный кодекс и других поправок.