В Госдуму внемли предложение о введении в Уголовный кодекс понятий мобилизация» и «военное время».
В Госдуме России предлагают официально закрепить понятия "мобилизация" и "военное время".
В российской Государственной думе предложили закрепить в уголовном кодексе новые понятия.
Речь идет о таких понятиях, как "мобилизация", "военное положение", а также "военное время". Данные понятия могут быть внесении в Уголовный кодекс Российской Федерации.
"Депутаты и сенаторы предлагают ввести в Уголовный кодекс понятия "мобилизация", "военное положение", "военное время", "вооруженный конфликт", следует из текста поправок", - передает РИА Новости.
Отметим, что сегодня Госдума рассматривает введение в Уголовный кодекс и других поправок.
Опубликовано: Николай Скира
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