Глава ВГА Херсона Сальдо объявил, что референдум о присоединении к России будет проведен

Херсонская область Украины намерена присоединиться к России, сообщил глава пророссийской администрации Сальдо.

В Херсонской области все-таки будет проведен референдум о присоединении к Российской Федерации.

Об этом сообщил глава пророссийской администрации региона Владимир Сальдо в своем видеообращении.

По его словам, Херсон твердо намерен не сворачивать с курса присоединения к России.

"Администрация Херсонской области приняла решение о проведении референдума по вхождению региона в состав России, заявил Сальдо", - пишет РИА.

Также о том, что референдум все-таки пройдет, рассказал и замглавы ВГА Стремоусов.