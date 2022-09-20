Глава ВГА Херсона Сальдо объявил, что референдум о присоединении к России будет проведен
Херсонская область Украины намерена присоединиться к России, сообщил глава пророссийской администрации Сальдо.
В Херсонской области все-таки будет проведен референдум о присоединении к Российской Федерации.
Об этом сообщил глава пророссийской администрации региона Владимир Сальдо в своем видеообращении.
По его словам, Херсон твердо намерен не сворачивать с курса присоединения к России.
"Администрация Херсонской области приняла решение о проведении референдума по вхождению региона в состав России, заявил Сальдо", - пишет РИА.
Также о том, что референдум все-таки пройдет, рассказал и замглавы ВГА Стремоусов.
Опубликовано: Николай Скира
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