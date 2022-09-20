Главу ВГА Запорожской области Евгения Балицкого призвали провести референдум

Общественное движение «Мы вместе с Россией» призвали главу ВГА Запорожской области Евгения Балицкого провести референдум.

20 сентября в Мелитополе состоялся Общенародный форум о территориальном статусе Запорожской области, в ходе которого глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов обратился с призывом к руководству администрации региона о проведении референдума.

Рогов заявил, что мирные жители Запорожской области нуждаются в референдуме, чтобы стать полноправным субъектом Российской Федерации ради светлого будущего и безопасности региона.