Главу ВГА Запорожской области Евгения Балицкого призвали провести референдум
Общественное движение «Мы вместе с Россией» призвали главу ВГА Запорожской области Евгения Балицкого провести референдум.
20 сентября в Мелитополе состоялся Общенародный форум о территориальном статусе Запорожской области, в ходе которого глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов обратился с призывом к руководству администрации региона о проведении референдума.
Рогов заявил, что мирные жители Запорожской области нуждаются в референдуме, чтобы стать полноправным субъектом Российской Федерации ради светлого будущего и безопасности региона.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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