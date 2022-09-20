Актёр и режиссёр Сергей Пускепалис погиб в ДТП
Российский режиссёр и актёр Сергей Пускепалис скончался, попав в аварию на территории Ярославской области.
20 сентября российский новостной Telegram-канал Baza сообщил, что актёр и режиссёр Сергей Пускепалис умер, попав в ДТП на территории Ростовского района Ярославской области. Известно, что вместе с Пускепалисом скончались водитель и пассажир автомобиля "Форд Транзит".
К текущему моменту полицейские просматривают камеры видеонаблюдения и авторегистраторы с целью установить, кто был виновником смертельного ДТП.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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