Актёр и режиссёр Сергей Пускепалис погиб в ДТП

Российский режиссёр и актёр Сергей Пускепалис скончался, попав в аварию на территории Ярославской области.

20 сентября российский новостной Telegram-канал Baza сообщил, что актёр и режиссёр Сергей Пускепалис умер, попав в ДТП на территории Ростовского района Ярославской области. Известно, что вместе с Пускепалисом скончались водитель и пассажир автомобиля "Форд Транзит".

К текущему моменту полицейские просматривают камеры видеонаблюдения и авторегистраторы с целью установить, кто был виновником смертельного ДТП.