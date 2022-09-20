Жигалова заявила, что Галкин до сих пор зарабатывает на россиянах

Журналистка и блогер Алёна Жигалова утверждает, что отечественный артист Максим Галкин, покинувший родину, до сей поры умудряется зарабатывать на жителях РФ.

Журналистка, блогер и ведущая ТВ Алена Жигалова утверждает, что комик Максим Галкин, признанный 16 сентября иноагентом продолжает "делать деньги" на соотечественниках, снимаясь в рекламе, ориентированной на земляков.

В эфире своего шоу "Алёна, блин!" блогер рассказала: "Галкин умудряется записывать рекламу, которая ориентирована целиком на российских потребителей. Недавно он опубликовал ролик, в котором рассказал, как собирает детей в школу. Это смотрится очень забавно".

Жигалова напомнила, что шоумен пребывает по-прежнему на чужбине, пока его жена Алла Пугачева занимается наследниками юмориста в родном государстве.

После признания артиста иноагентом Алла Борисовна записала в соцсетях громкое обращение к Минюст РФ с просьбой придать ей такой же статус. Так знаменитость поддержала своего супруга.