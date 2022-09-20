Сальдо: Херсонская область войдет в состав РФ и станет полноправным ее субъектом
Власти Херсонской области приняли решение о проведении референдума о вхождении в состав Российской Федерации.
Сегодня 20 сентября глава администрации Херсонской области Владимир Сальдо заявил о том, что руководство области приняло решение о проведении референдума по вхождению региона в состав Российской Федерации. Ранее сообщалось, что голосование о присоединении к России в Донбассе и на контролируемых территориях планируется провести в День народного единства, 4 ноября.
Сальдо отметил, что после референдума сразу же обратится к президенту России Владимиру Владимировичу Путину о том, чтобы как можно скорее юридически был утвержден документ по итогам выборов и Херсонская область вошла в состав России так, как от этого зависит будущее всего региона.
Опубликовано: Елена Калиновская
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