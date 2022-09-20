Жигалова посоветовала Пугачёвой брать пример с Лазарева, выступающего в Минске

Блогер Алёна Жигалова отметила, что Алла Пугачёва, вернувшись на родину, ничем не занимается, а могла бы выступать в столице Беларуси как её коллега по сцене Сергей Лазарев.

Журналистка и блогер Алена Жигалова обратилась к исполнительнице Алле Пугачевой. Ведущая призвала артистку брать пример со своего коллеги Сергея Лазарева.

Блогер высказалась об Алле Борисовне в эфире своей передачи на Ютубе. Жигалова обратила внимание на то, что после возвращения в РФ певица сидит без дела, хотя могла бы как Сергей Лазарев выступать на сцене белорусской столицы.

Ведущая заявила: "Кстати, могу ей подсказать: сейчас самой модной площадкой для всех артистов стал, не поверите, Минск - столица Беларуси".

Вернулась Пугачёва в родной город в конце августа, чтобы отправить своих любимых чад в школу. Звезды отечественной сцены не было на родине целых полгода.