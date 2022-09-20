Умер российский актёр и режиссёр Сергей Пускепалис
В ДТП под Ярославлем скончался российский актёр и режиссёр Сергей Пускепалис, удостоенный звания «Заслуженный артист Российской Федерации».
Во вторник, 20 сентября 2022 года, на трассе «М8» в Ярославской области в результате столкновения с фурой погиб российский актёр и режиссёр Сергей Пускепалис, управляющий автомобилем «Форд транзит».
Отмечается, что на месте дорожно-транспортного происшествия в настоящее время работают сотрудники полиции и МЧС РФ, которые устанавливают все обстоятельства произошедшей под Ярославлем смертельной аварии.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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