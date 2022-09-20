Сергей Пускепалис погиб в ДТП в Ярославской области
Известный и любимый россиянами актёр и режиссёр Сергей Пускепалис разбился в аварии, произошедшей в Ярославской области. Звезде экрана было 56 лет.
Заслуженный артист РФ Сергей Пускепалис погиб в автомобильной катастрофе в Ярославской области в возрасте 56 лет.
ДТП произошло в Ростовском районе. В результате аварии умерли пассажир и водитель Ford Transit.
Будущий артист и режиссёр появился на свет 15 апреля 1966 года в Курске. Он являлся худруком Ярославского театра драмы имени Волкова, также состоял в Центральном совете партии "Справедливая Россия - Патриоты - За правду".
Знаменитость трудился режиссером в театре "Понедельник" в Самаре, также был главным режиссером Магнитогорского драмтеатра имени Пушкина и режиссером-постановщиком Московского театра-студии под руководством Олега Табакова.
Актёр активно снимался в кино. Главные роли Пускепалис сыграл в кинофильмах "На острие", "1941. Крылья над Берлином", "Метро", "Простые вещи" и "Прогулка".
Опубликовано: Наталья Гончарова
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