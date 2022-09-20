Индия купила самую дорогую партию газа в своей истории

Индия пытается найти замену отмененным поставкам газа из России. В результате страна купила самую дорогую партию сжиженного природного газа в своей истории.

Крупнейшая индийская газовая компания GAIL India на прошлой неделе купила три партии СПГ. Цена составила более 40 долларов за миллион британских тепловых единиц.

Это рекордная цена для энергоносителя, которая в два раза превышает цены, по которым Индия покупала газ в прошлом году.

Индия стала одним из самых крупных покупателей российского топлива после начала конфликта на Украине.

Однако местный филиал «Газпрома» перешел под контроль Германии, и поставки были прерваны.

Завод переименовали в Securing Energy for Europe и стали использовать для поставок в европейские страны.

Предприятие проинформировало, что больше не будет поставлять энергоносители в Индию и сейчас выплачивает штраф за невыполнение обязательств по октябрьским поставкам.

Глава GAIL Мано Джайн заявил, что переговоры с заводом не дали результата. При этом он уточнил, что предприятие поставляло в Индию 10-15% газа, поэтому закрытие потоков не окажет значительного влияния.

Вместе с тем он выразил обеспокоенность по поводу обеспечения поставок газа в долгосрочной перспективе.