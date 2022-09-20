Путин: Россия будет изучать военную технику Запада, задействованную в Украине

Владимир Путин утверждает, что российские эксперты будут изучать западную военную технику.

20 сентября Владимир Путин публично заявил, что Россия должна и будет изучать западную военную технику, которая поставляется США и странами НАТО в Украину, после чего ВСУ используют её для боевых действий против российской армии.

По словам Путина, российская военная техника успешно противостоит западным аналогам, которые используются киевскими войсками. Вместе с тем президент России отметил, что российские учёные-оружейники должны оперативно и тщательно изучить западные вооружения с целью модернизации российских моделей оружия.