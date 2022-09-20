Меган Маркл попросила личной аудиенции у короля Карла III

Меган Маркл уж точно не ожидала, что ее появление на государственных похоронах королевы Елизаветы II будет бойкотировано британскими СМИ.

Они сделали все, чтобы Маркл не попала в кадр. Актрисе и принце Гарри пришлось столкнуться с холодным приемом со стороны членов королевской семьи, а также со стороны британцев.

Жена аристократа в интервью охотно рассказывала о травмирующих переживаниях, которые она пережила в качестве герцогини. Она решила воспользоваться случаем, чтобы закопать "топор войны".

По словам королевского эксперта Нила Шона, Меган Маркл хотела разрядить обстановку перед отъездом в Лос-Анджелес. Для этого отправила королю Карлу III письмо с просьбой о личной встрече. Шон убежден, что жена принца Гарри надеется на улучшение отношений с новым монархом.

"Меган хотела бы получить аудиенцию у короля Карла а перед возвращением в Калифорнию. Согласно моему источнику, эта просьба была сделана в официальном письме. Согласно этому письму, Меган считает, что это была бы прекрасная возможность прояснить атмосферу и объяснить некоторые мотивы, которым они с Гарри следовали в течение последних двух лет", - сообщил Нил зрителям своего канала на YouTube.

Нил Шон поделился своими сомнениями. Он не совсем уверен, что просьба Меган будет одобрена. При этом он подчеркнул, что это был смелый поступок со стороны супруги принца Гарри.