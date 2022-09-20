Рогов: референдум по вхождению Запорожья в состав РФ пройдёт в ближайшие дни
Глава администрации Запорожской области Владимир Рогов утверждает, что в ближайшие дни состоится референдум по присоединению региона к России.
Днём 20 сентября лидер временной гражданской администрации Запорожской области (подконтрольна армии РФ) сообщил, что в ближайшие дни пройдёт референдум по вопросу присоединения Запорожья к регулярному составу Российской Федерации.
Вместе с тем пресс-службы правительств Донецкой и Луганской народных республик объявили о проведении референдума по вхождению в состав России в период с 23 по 27 сентября. Ожидается, что в тот же период может пройти аналогичный референдум на территории Херсонской области, также контролируемой российскими военными.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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