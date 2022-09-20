PepsiCo полностью прекратила производство напитков в России
По информации Reuters, компания PepsiCo Inc прекратила производство Pepsi, 7UP и Mountain Dew в России. Почти полгода назад производитель временно приостановил производство и продажи.
Однако после этого представители Reuters побывали в московских магазинах и нашли там продукцию Pepsi в банках и бутылках.
Сообщается, что эта продукция была выпущена на российских заводах. На упаковках стояли даты выпуска в июле и августе.
В ответ на это PepsiCo сообщила, что производство концентратов для напитков в России прекращено.
Однако производство продолжалось вплоть до полного расходования имеющихся запасов этих концентратов.
Представитель компании сказал, что это соответствует заявлению, сделанному в марте нынешнего года.
При этом он отказался комментировать предыдущую приостановку продаж. В Reuters отмечают, что газированные напитки бренда по-прежнему доступны в российских городах.
В 2021 году Россия оказалась третьим по величине рынком для американской Pepsi после США и Мексики.
Опубликовано: Светлана Репина
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