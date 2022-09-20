PepsiCo полностью прекратила производство напитков в России

По информации Reuters, компания PepsiCo Inc прекратила производство Pepsi, 7UP и Mountain Dew в России. Почти полгода назад производитель временно приостановил производство и продажи.

Однако после этого представители Reuters побывали в московских магазинах и нашли там продукцию Pepsi в банках и бутылках.

Сообщается, что эта продукция была выпущена на российских заводах. На упаковках стояли даты выпуска в июле и августе.

В ответ на это PepsiCo сообщила, что производство концентратов для напитков в России прекращено.

Однако производство продолжалось вплоть до полного расходования имеющихся запасов этих концентратов.

Представитель компании сказал, что это соответствует заявлению, сделанному в марте нынешнего года.

При этом он отказался комментировать предыдущую приостановку продаж. В Reuters отмечают, что газированные напитки бренда по-прежнему доступны в российских городах.

В 2021 году Россия оказалась третьим по величине рынком для американской Pepsi после США и Мексики.