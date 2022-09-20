Белый, пребывающий за границей, пожаловался на своё депрессивное состояние
Российский актёр Анатолий Белый, уехавший за рубеж по причине проведения спецоперации РФ в Украине, пожаловался на угнетённое состояние на фоне происходящего вокруг.
Отечественный актер Анатолий Белый вышел на связь с фанатами в первый раз за последнее время время. Он покинул Россию, обосновавшись в Израиле.
Артист рассказал, что последние месяцы находится в депрессивном состоянии, понимая, что необходимо брать себя в руки. Звезда российского экрана верит, что поможет ему в этом творчество.
Своими мыслями 50-летний артист поделился в социальных сетях: "Я долго здесь ничего не писал, но пришло время сбросить оковы молчания. Скорбь никуда не ушла, горе рядом, раны кровоточат, сердце болит. Но я все-таки живу, а значит, надо нести свой крест и делать дело. Ради чего я живу?".
Актер сам ответил на свой вопрос: жить необходимо ради тех, кто дорог и кому дорог ты.
Белый добавил, что в жизни его за последнее время произошло много новых интересных событий, которыми тот желает поделиться с поклонниками.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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